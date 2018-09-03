Из-за превышения химвеществ введен запрет на купание в озере Шенфлиз

Калининградцам запретили купаться в озере Шенфлиз из-за многократного превышения в воде химических веществ. Такое решение приняла мэрия города на основании информации Министерства природных ресурсов и экологии области.

Ранее горожане заметили на озере пленку ядовито-бирюзового цвета. Экологи установили, что концентрации химических веществ в воде в разы больше предельно допустимых. Так, содержание фенола превышено в 590 раз, нефтепродуктов — в 540 раз, аммоний-иона — в 124 раза.

«Это создает реальную опасность возникновения заболеваний», — предупреждают в мэрии.

Напомним, что в конце августа мэрия также запретила купаться в озере Карповском. Здесь в пробах воды были обнаружены РНК энтеровирусов, которые вызывают энтеровирусную кишечную инфекцию.