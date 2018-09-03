В Зеленограде стартовал экологический видеоконкурс «Земля наш дом!»

Лучшие работы получат ценные подарки и грамоты. Участвовать в конкурсе могут все желающие.

Видеоконкурс проходит в рамках Большой экологической ассамблеи и призван привлечь внимание зеленоградцев к проблемам экологии. По словам организаторов, Зеленоград — уникальный округ Москвы с богатым природным комплексом. Он может стать примером в развитии экологического движения и участии жителей в экологических проектах.

На конкурс принимаются видеофильмы, музыкальные клипы, анимации в форматах AVI, MP4, H264 продолжительностью не более 3 минут и не менее 1 минуты. Работы будут оцениваться в номинациях «Земля наш дом!», «Сортировать отходы — планету спасать!», «Моя собака — моя ответственность». В составе жюри — представители культурных, экологических и некоммерческих организаций Зеленограда.

Конкурсные заявки и видеоработы принимаются с до 20 сентября по почте: unnatzel@gmail.com с пометкой «Конкурс».

Победители получат награды 23 сентября в КЦ «Зеленоград» на закрытииБольшой экологической ассамблеи.

Конкурс станет первым событием уникального мероприятия в Зеленограде — Большой экологической ассамблеи.

В рамках ассамблеи в городе пройдут обсуждения, спортивный экологический забег «Чистобег» со сбором мусора, заезды на велосипедах, роликах и самокатах «Зеленый велопробег», бизнес-завтрак, мастер-классы и встречи с известными людьми, лекции, конкурсы, благотворительный концерт. Также в префектуре округа запланирован круглый стол, на котором пройдут обсуждения проблем сортировки и утилизации отходов и другие вопросы по сохранению экологии в городе.

Ассамблею организуют АНО «Клуб юных натуралистов Зеленограда», ГПБУ «Мосприрода», КЦ «Зеленоград», велосеть «4спорт», компания «Кино-Оскар» при поддержке Ресурсного центра НКО.