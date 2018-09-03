В Кисловодске открылся волонтёрский лагерь «Экодемия»

Волонтёрский лагерь «Экодемия» открылся в Кисловодске 30 августа, сообщили STAV.AIF.RU руководители национального парка «Кисловодский».

Форум эковолонтёров проходит в нацпарке впервые и продлится до 5 сентября. Участники со всей страны собрались в лагере «Сосновый бор», чтобы обсудить сохранение окружающей среды, благоустройство инфраструктуры, познавательный и экологический туризм, экологическую безопасность и просвещение.

Волонтёров от 18 до 75 лет обучат пожарной безопасности, охране порядка и правилам поведения в заповеднике, оказанию первой помощи и основам добровольчества и командообразования в России. По данным организаторов, лагерь «Экодемия» стал крупнейшим всероссийским проектом по экологии в рамках Года Добровольца.