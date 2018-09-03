Ещё
В Кургане предприятие, обезвреживающее ртутьсодержащие отходы, загрязняет природу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане предприятие, обезвреживающее ртутьсодержащие отходы, загрязняет природу 

45.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 45.ru
Неправильное хранение ртутьсодержащих отходов наносит непоправимый вред природе
Единственное на территории Курганской области предприятие, обезвреживающее ртутьсодержащие отходы, «ЭКО-Меркурий» не соблюдает экологическое законодательство. В ходе проверки природоохранной прокуратурой обнаружен ряд грубых нарушений.
— Лампы, содержащие ртуть, в том числе и разбитые, хранились в открытом виде, без герметичной тары. Максимальный срок накопления отходов 1 класса опасности превышен, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
Прокурор обратился в суд с заявлением обязать предприятие обезвредить накопленные на производственной площадке отработанные ртутьсодержащие лампы и другие отходы 1 класса опасности.
45.ru: последние новости
«Нет контроля и ограждений»: в Зауралье нашли 155 несанкционированных свалок ТКО В Кургане в память о трагедии в Беслане прошли учения против терроризма С 1 января 2019 года телевидение России перейдет на цифровое вещание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европе отреагировали на убийство Захарченко108
Застреливший полицейского объяснил свой поступок91
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма113
Киев готовит наступление в Донбассе98
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы185
Видео
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
02:49
Застреливший полицейского объяснил свой поступок
Происшествия
00:58
Порошенко захотел изгнать Черноморский флот из Крыма
Армия
03:34
Киев готовит наступление в Донбассе
Украина Армия
01:02
Тимошенко увидела войну в Донбассе
Украина В мире
00:36
Ротару истекла кровью во время операции
Шоу-бизнес
00:58
Киев пытается скрыть популярность Крыма
В мире Украина
00:55
Погиб 17-летний сын директора театра Ленсовета
Происшествия
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение