В Кургане предприятие, обезвреживающее ртутьсодержащие отходы, загрязняет природу

Неправильное хранение ртутьсодержащих отходов наносит непоправимый вред природе

Единственное на территории Курганской области предприятие, обезвреживающее ртутьсодержащие отходы, «ЭКО-Меркурий» не соблюдает экологическое законодательство. В ходе проверки природоохранной прокуратурой обнаружен ряд грубых нарушений.

— Лампы, содержащие ртуть, в том числе и разбитые, хранились в открытом виде, без герметичной тары. Максимальный срок накопления отходов 1 класса опасности превышен, — сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Прокурор обратился в суд с заявлением обязать предприятие обезвредить накопленные на производственной площадке отработанные ртутьсодержащие лампы и другие отходы 1 класса опасности.