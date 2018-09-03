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Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов
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Новый регоператор по обращению с ТБО может с октября начать вывозить мусор с Талабских островов 

Псковская губерния 2 часа назад
Сорок волонтеров из Пскова и Палкино вместе с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром» 2 сентября убрали мусора на острове Залита в Псковском озере. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации. Общественный помощник губернатора Псковской области и член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская также заявила, что команда регионального оператора, изучив специфику территории и состояние архипелага, выразила готовность в ближайшее время разработать систему сбора и вывоза отходов с островов, а с октября этого года начать по ней работать. Волонтёры убрали с острова около 50 мешков с мусором.
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