Беларусь и Финляндия обсудили перспективы экологических программ

Экология не имеет границ, а установление тесного взаимодействия в области охраны окружающей среды позволит не только сблизить народы Беларуси Финляндии , но и способствовать решению широкого круга взаимных интересов.

Таким был основной лейтмотив переговоров министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Андрея Худыка с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью Вилле Рюдманом, сообщает БЕЛТА.

В настоящее время взаимодействие отраслевых структур обеих стран строится в основном в соответствии с международными проектами, реализуемыми по линии Экологического партнерства Северного измерения, Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, Комиссии по защите окружающей среды Союза Балтийских городов. В ходе минской встречи стороны дали высокую оценку шкале сотрудничества в этой области.

Ведущими партнерами в реализации на территории Синеокой ряда международных экологических проектов являются финские природоохранные организации и Фонд им. Дж. Нурминена. Но формат кооперации имеет и неиспользованные ресурсы. Поэтому в разговоре был затронут вопрос развития сотрудничества профильных природоохранных ведомств Минска и Хельсинки, которое позволит эффективно решать экологические вопросы региона Балтийского моря, а также создать условия для привлечения передовых технологий в области охраны окружающей среды в Беларуси.

С учетом завершения строительства в Островце первенца ядерной энергетики РБ партнеры уделили большое внимание вопросам безопасного использования мирного атома. Они сошлись во мнении, что «атомная энергия — чистая энергия будущего, основным преимуществом которой является экологичность и экономичность при условии правильного ее использования».