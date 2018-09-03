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Беларусь и Финляндия обсудили перспективы экологических программ
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Беларусь и Финляндия обсудили перспективы экологических программ 

Российская Газета 2 часа назад
Экология не имеет границ, а установление тесного взаимодействия в области охраны окружающей среды позволит не только сблизить народы Беларуси и Финляндии, но и способствовать решению широкого круга взаимных интересов.
Таким был основной лейтмотив переговоров министра природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ Андрея Худыка с делегацией парламента Финляндии во главе с председателем группы дружбы с Беларусью Вилле Рюдманом, сообщает БЕЛТА.
В настоящее время взаимодействие отраслевых структур обеих стран строится в основном в соответствии с международными проектами, реализуемыми по линии Экологического партнерства Северного измерения, Комиссии по защите морской среды Балтийского моря, Комиссии по защите окружающей среды Союза Балтийских городов. В ходе минской встречи стороны дали высокую оценку шкале сотрудничества в этой области.
Ведущими партнерами в реализации на территории Синеокой ряда международных экологических проектов являются финские природоохранные организации и Фонд им. Дж. Нурминена. Но формат кооперации имеет и неиспользованные ресурсы. Поэтому в разговоре был затронут вопрос развития сотрудничества профильных природоохранных ведомств Минска и Хельсинки, которое позволит эффективно решать экологические вопросы региона Балтийского моря, а также создать условия для привлечения передовых технологий в области охраны окружающей среды в Беларуси.
С учетом завершения строительства в Островце первенца ядерной энергетики РБ партнеры уделили большое внимание вопросам безопасного использования мирного атома. Они сошлись во мнении, что «атомная энергия — чистая энергия будущего, основным преимуществом которой является экологичность и экономичность при условии правильного ее использования».
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