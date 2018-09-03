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Уральский полпред назвал плохую экологию одной из главных проблем округа
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Уральский полпред назвал плохую экологию одной из главных проблем округа 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вопрос экологии стоит очень остро в некоторых городах Уральского федерального округа, в частности, в Челябинске, в Екатеринбурге наблюдается проблема с чистой водой, сообщил в ходе встречи со студентами в субботу полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.
Он добавил, что планирует в ближайшее время провести посвященную экологии конференцию с участием представителей Росприроднадзора и научного сообщества.
"Посмотрим, что может сделать бизнес. Но в то же время, нужно быть честным, загрязняют наши города не только предприятия, но и транспорт, как городской, так и частный, но и мы сами, это мусорные приборы, отсутствие очистных сооружений. Здесь мы должны провести аудит, разработать программы экологические и реализовывать их", — подчеркнул Цуканов.
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