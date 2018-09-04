Волонтеры очистили от мусора остров Залита в Псковской области

МОСКВА , 4 сен — РИА Новости . 40 волонтеров вместе с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами очистили от мусора остров Залита в Псковском озере, сообщается на официальном сайте администрации региона.

Волонтеры собрали более 50 больших мешков отходов и все равно не смогли все убрать. Чтобы ликвидировать старые свалки, накопленные годами, необходима техника, но эту задачу готов взять на себя региональный оператор. Впервые за многие годы у людей, болеющих душой за Талабские острова, появилась надежда, что они обретут чистоту", — отметила общественный помощник губернатора Псковской области, член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская.

Она также добавила, что команда регионального оператора, изучив специфику территории и состояние архипелага, выразила готовность в ближайшее время разработать систему сбора и вывоза отходов с островов, а с октября начать по ней работать.