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Волонтеры очистили от мусора остров Залита в Псковской области
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Волонтеры очистили от мусора остров Залита в Псковской области 

РИА Новости + ещё 2 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. 40 волонтеров вместе с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами очистили от мусора остров Залита в Псковском озере, сообщается на официальном сайте администрации региона.
Волонтеры собрали более 50 больших мешков отходов и все равно не смогли все убрать. Чтобы ликвидировать старые свалки, накопленные годами, необходима техника, но эту задачу готов взять на себя региональный оператор. Впервые за многие годы у людей, болеющих душой за Талабские острова, появилась надежда, что они обретут чистоту", — отметила общественный помощник губернатора Псковской области, член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская.
Она также добавила, что команда регионального оператора, изучив специфику территории и состояние архипелага, выразила готовность в ближайшее время разработать систему сбора и вывоза отходов с островов, а с октября начать по ней работать.
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