Более 50 мешков мусора собрали волонтеры на острове Залита

Сорок волонтеров из Пскова и Палкино вместе с представителями регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоПром» в воскресенье, 2 сентября, приняли участие в уборке мусора на острове Залита в Псковском озере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Идея провести крупную экологическую акцию родилась на площадке второго форума проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «Команда 2018», который прошел 18 августа. Уже на следующий день руководитель региона лично посетил острова Талабского архипелага и обратил внимание регоператора на необходимость организации на них системного сбора и вывоза отходов.

«Идея не только убрать мусор, но и предложить решение, как организовать регулярный сбор и вывоз отходов с островов, появлялась и раньше, но все сводилось к обычному субботнику, после которого ничего на острове в лучшую сторону не менялось. Без системного решения их так и нужно будет проводить бесконечно. Но, видимо, пришло время перемен. Увидев, что врио Главы области обратил внимание на проблему островов, люди, неравнодушные к этой беде, почувствовали поддержку и поверили, что можно сдвинуть этот вопрос с места», — рассказала общественный помощник губернатора, член Общероссийского народного фронта Наталья Плявинская.

Она также отметила, что команда регионального оператора, изучив специфику территории и состояние архипелага, выразила готовность в ближайшее время разработать систему сбора и вывоза отходов с островов, а с октября этого года начать по ней работать.

«Волонтеры собрали более 50 больших мешков отходов и все равно не смогли все убрать. Чтобы ликвидировать старые свалки, накопленные годами, необходима техника, но эту задачу готов взять на себя региональный оператор. Впервые за многие годы у людей, болеющих душой за Талабские острова, появилась надежда, что они обретут чистоту», — заключила Наталья Плявинская.