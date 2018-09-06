В Ярославле работает новая станция по сортировке мусора

С 1 сентября в Ярославле работает новая сортировочная станция мусора «Чистый город». С ней работает единый региональный оператор «Хартия».

Также сортировкой будут заниматься «Макраб» и «Торгвторма». Оператор предложил двуфракционную систему сбора мусора. До конца этого города в Ярославле появятся оранжевые контейнеры для отходов четырех типов — стекло, бумага, металл и пластик. Для остального мусора есть зеленые баки. Тем не менее, сортировку будут проходить сортировку. Правда, большая часть из зеленых контейнеров отправится на полигоны.

Станция «Чистый город» рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в год. Производственный процесс будет проходить в две смены. Объем ежедневной обработки — 150 тонн.

«Материалы, не подлежащие переработке, отправляются на полигон Скоково. Перед этим их прессуют, что сокращает объемы еще в четыре раза», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.