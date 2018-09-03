Асфальтобетонный завод в Челябинской области оштрафовали за вредные выбросы

Производитель асфальта «коптил» воздух без разрешения и использовал незаконные источники загрязнения

Челябинского производителя асфальтобетонных смесей для строительства и ремонта автодорог оштрафовали на 210 тысяч рублей за выбросы в воздух без специального разрешения и незаконные источники загрязнения. Природоохранная прокуратура возбудила в отношении компании «Магистраль» два административных дела, а от руководителя фирмы потребовали наказать провинившихся подчинённых. Об этом 74.ru сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Белозёрова.

— При работе предприятие выбрасывало вредные загрязняющие вещества в воздух без специального разрешения на это, — рассказала Наталья Белозёрова. — В установленные федеральным законодательством сроки объекты негативного воздействия на окружающую среду не поставлены на государственный учёт. Прокурор направил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.21 и по статье 8.46 КоАП в отношении ООО «Магистраль» в Министерство экологии Челябинской области . По результатам их рассмотрения компанию оштрафовали на 210 тысяч рублей.

Компания «Магистраль» зарегистрирована в Челябинске — на Российской, 110. По информации 74.ru, у неё несколько подобных производств в регионе. На выбросах попался завод в Аргаяше.

Руководитель компании получил от прокурора представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц. Согласно открытым данным, ООО «Магистраль» возглавляет директор «Южуралмоста» Александр Зырянов, а один из её соучредителей — бывший глава обанкротившегося «Челябинскавтодора» Константин Овчинников . У «Южуралмоста» в Аргаяше есть дочерняя компания — Аргаяшская дорожная механизированная колонна. Но в пресс-службе крупнейшего в регионе дорожного подрядчика подчёркивают — история с проштрафившимся за выбросы заводом к ним никакого отношения не имеет.

В июне «Южуралмост» запустил собственный асфальтобетонный завод под Челябинском. Предприятие в Сосновском районе спроектировано так, чтобы обеспечить защиту окружающей среды благодаря теплоизоляции нагреваемых элементов и системе пылеулавливания.

Связаться с представителями фирмы «Магистраль» на момент выхода этого материала не удалось.

Как челябинцы борются за чистый воздух

Экологическая проблема в Челябинске уже вышла на федеральный уровень. Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул челябинский смог в числе самых негативных примеров.

Весной руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников анонсировал «каскад проверок» на предприятиях региона во втором полугодии. После этого силовики нагрянули на несколько заводов. Три проверки за неделю прошли на предприятиях группы «Мечел» — ЧМК и «Мечел-Коксе». Затем проверили завод «Прогресс», а после экологический рейд прошёл на Магнитогорском меткомбинате.

Челябинские предприятия «Мечела» решили начать борьбу с вредными выбросами с экологического аудита, который промышленный гигант проведёт за свой счёт.

Тем временем Следственный комитет расследует два уголовных дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Их фигуранты — завод в Аше и Челябинский металлургический комбинат.

За вредные выбросы без спецразрешения суд оштрафовал Копейский машиностроительный завод. В августе Росприроднадзор потребовал приостановить за вредные выбросы деятельность одного из цехов ЧЭМК. Но суд ограничился штрафом в 80 тысяч рублей.

Хотите узнать, кто и как сейчас следит за чистотой воздуха в Челябинске? Читайте подробности в нашем материале.