В Центра экологии, краеведения и туризма начали сбор макулатуры и пластика

Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма начал акции по сбору макулатуры «PaperDay» и пластика «PlasticFantastic!».

Они проходят в рамках городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения».

Мероприятия должны усилить интерес к изучению и выявить выдающиеся способности учеников в области освоения естественных наук. Также акции помогают распространению лучших педагогических практик в области экологического образования, формированию экологической культуры населения.

Все желающие могут сдать макулатуру, пластик и батарейки по адресу: Москва, ул. Юннатов, д. 13, стр.1. А 29 сентября «Станция юных натуралистов.