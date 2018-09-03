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В Центра экологии, краеведения и туризма начали сбор макулатуры и пластика
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В Центра экологии, краеведения и туризма начали сбор макулатуры и пластика 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма начал акции по сбору макулатуры «PaperDay» и пластика «PlasticFantastic!».
Они проходят в рамках городской экологической программы «Азбука ресурсосбережения».
Мероприятия должны усилить интерес к изучению и выявить выдающиеся способности учеников в области освоения естественных наук. Также акции помогают распространению лучших педагогических практик в области экологического образования, формированию экологической культуры населения.
Все желающие могут сдать макулатуру, пластик и батарейки по адресу: Москва, ул. Юннатов, д. 13, стр.1. А 29 сентября «Станция юных натуралистов.
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