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За выходные в Саратовской области вывезли более 2,6 тысяч тонн мусора
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За выходные в Саратовской области вывезли более 2,6 тысяч тонн мусора 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Более 2,6 тысяч тонн мусора вывез с контейнерных площадок в минувшие выходные дни Региональный оператор. Из них 900 тонн пришлось на крупногабаритные отходы. Для их уборки по ночам на улицы выходили семь спецавтомобилей, еще сотня мусоровозов ежедневно работала в Саратове.
"Весь объем отходов направляется на мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающие заводы в соответствии с территориальной схемой для экологически безопасных обработки и захоронения. Предприятия «Управление отходами», составляющие единую коммунальную инфраструктуру по обращению с ТКО, работают в соответствии с плановой мощностью", — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Свои пожелания, предложения, а также заявки на вывоз крупногабаритных отходов с контейнерной площадки можно оставить по телефону: 8 800 222-64-90 и на сайте regoperator.org.
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