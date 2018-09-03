За выходные в Саратовской области вывезли более 2,6 тысяч тонн мусора

Более 2,6 тысяч тонн мусора вывез с контейнерных площадок в минувшие выходные дни Региональный оператор. Из них 900 тонн пришлось на крупногабаритные отходы. Для их уборки по ночам на улицы выходили семь спецавтомобилей, еще сотня мусоровозов ежедневно работала в Саратове

"Весь объем отходов направляется на мусороперегрузочные станции и мусороперерабатывающие заводы в соответствии с территориальной схемой для экологически безопасных обработки и захоронения. Предприятия «Управление отходами», составляющие единую коммунальную инфраструктуру по обращению с ТКО, работают в соответствии с плановой мощностью", — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Специалисты контакт-центра Регоператора ежедневно обрабатывают обращения от жителей области и представителей организаций. Свои пожелания, предложения, а также заявки на вывоз крупногабаритных отходов с контейнерной площадки можно оставить по телефону: 8 800 222-64-90 и на сайте regoperator.org.