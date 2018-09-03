Завод по производству асфальта в Челябинске оштрафован за незаконные выбросы

"Челябинской природоохранной прокуратурой установлено, что ООО «Магистраль» производит выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения, объекты негативного воздействия не поставлены на учет. Министерство экологии Челябинской области по материалам проверки наложило на юрлицо штрафы в размере 210 тыс. рублей", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что руководителю компании внесено представление об устранении нарушений, их причин и условий, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.

ООО «Магистраль» производит асфальтобетонные смеси для строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинске и области.