Ещё
Завод по производству асфальта в Челябинске оштрафован за незаконные выбросы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод по производству асфальта в Челябинске оштрафован за незаконные выбросы 

ТАСС 2 часа назад
ЧЕЛЯБИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области оштрафовало ООО «Магистраль» (производство асфальта) на 210 тыс. рублей за незаконные выбросы вредных веществ в атмосферу. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Челябинской природоохранной прокуратурой установлено, что ООО «Магистраль» производит выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения, объекты негативного воздействия не поставлены на учет. Министерство экологии Челябинской области по материалам проверки наложило на юрлицо штрафы в размере 210 тыс. рублей", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что руководителю компании внесено представление об устранении нарушений, их причин и условий, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных.
ООО «Магистраль» производит асфальтобетонные смеси для строительства и ремонта автомобильных дорог в Челябинске и области.
ТАСС: последние новости
Три крымских предприятия опровергли свою причастность к выбросам на севере региона Омская область выбрала регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами Мусороперерабатывающие заводы построят в Дагестане за счет инвесторов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко362
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы28
Из поминок по Кобзону устроили праздник499
Обнаженные среди пустыни1
В московском метро жестоко убит полицейский183
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение