«Нет контроля и ограждений»: в Зауралье нашли 155 несанкционированных свалок ТКО 

Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области за два месяца обнаружили в регионе 155 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
— Мы подали в суды 150 исков, чтобы территории очистили от мусора. для принятия мер по очистке территории от незаконных свалок. 36 исков удовлетворено, — сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты проверили 73 участка для сбора и хранения твердых коммунальных отходов и вынесли 84 постановления об административных правонарушениях.
— Основные нарушения: нет производственного контроля, участки не ограждены, отходы не вывозятся, а работники предприятий не прошли медосмотр. У ряда площадок так же нет водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Частое нарушение со стороны администраций поселений — отсутствие мест для сбора отработанных ламп, которые сожержат ртуть. Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей.