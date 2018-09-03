«Нет контроля и ограждений»: в Зауралье нашли 155 несанкционированных свалок ТКО

Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области за два месяца обнаружили в регионе 155 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.

— Мы подали в суды 150 исков, чтобы территории очистили от мусора. для принятия мер по очистке территории от незаконных свалок. 36 исков удовлетворено, — сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили 73 участка для сбора и хранения твердых коммунальных отходов и вынесли 84 постановления об административных правонарушениях.

— Основные нарушения: нет производственного контроля, участки не ограждены, отходы не вывозятся, а работники предприятий не прошли медосмотр. У ряда площадок так же нет водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.

Частое нарушение со стороны администраций поселений — отсутствие мест для сбора отработанных ламп, которые сожержат ртуть. Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей.