Ещё
«Нет контроля и ограждений»: в Зауралье нашли 155 несанкционированных свалок ТКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нет контроля и ограждений»: в Зауралье нашли 155 несанкционированных свалок ТКО 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Курганской области за два месяца обнаружили в регионе 155 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов.
— Мы подали в суды 150 исков, чтобы территории очистили от мусора. для принятия мер по очистке территории от незаконных свалок. 36 исков удовлетворено, — сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты проверили 73 участка для сбора и хранения твердых коммунальных отходов и вынесли 84 постановления об административных правонарушениях.
— Основные нарушения: нет производственного контроля, участки не ограждены, отходы не вывозятся, а работники предприятий не прошли медосмотр. У ряда площадок так же нет водонепроницаемого и химически стойкого покрытия, — сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Курганской области.
Частое нарушение со стороны администраций поселений — отсутствие мест для сбора отработанных ламп, которые сожержат ртуть. Общая сумма выписанных штрафов составила более 500 тысяч рублей.
45.ru: последние новости
В Кургане в память о трагедии в Беслане прошли учения против терроризма Курганская генерирующая компания устраняет дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний В Катайске за убийство на скамью подсудимых отправится житель Далматово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы32
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко366
Из поминок по Кобзону устроили праздник505
Обнаженные среди пустыни1
В московском метро жестоко убит полицейский184
Видео
01:40
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
00:20
Показано видео убийства полицейского в метро Москвы
Происшествия Криминал
00:28
Священник пощупал грудь Арианы Гранде на похоронах
Шоу-бизнес
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
02:09
Новый конфликт в Третьяковке
Общество
01:04
Пугачевой поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
00:38
Отменить запрет: Наташа Королева судится с Украиной
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение