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Опасные отходы в Курганской области хранились с нарушениями
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Опасные отходы в Курганской области хранились с нарушениями 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Природоохранная прокуратура в судебном порядке требует обезвредить накопленные ртутьсодержащие отходы.
Курганской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам проведённой проверки выявлены грубые нарушения экологического законодательства в деятельности ООО «ЭКО-Меркурий». Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области Установлено, что хранение отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется с грубыми нарушениями природоохранного законодательства, поскольку размещены они навалом в открытом виде без герметичной тары, имеются разбитые лампы. Максимальный срок накопления отходов 1 класса опасности превышен. В целях устранения нарушений экологического законодательства прокурор обратился в суд с заявлением обязать предприятие обезвредить накопленные на производственной площадке отработанные ртутьсодержащие лампы и другие отходы 1 класса опасности.
ООО «ЭКО-Меркурий» является единственной на территории области организацией, осуществляющей обезвреживание данного вида отходов.
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