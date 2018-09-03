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Омичи могут пожаловать на грязный воздух по WhatsApp — СМИ
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Омичи могут пожаловать на грязный воздух по WhatsApp — СМИ 

АиФ-Омск + ещё 3 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Омский центр экологического мониторинга и оперативного реагирования регионального минприроды принимают жалобы омичей на загрязнённый воздух круглосуточно.
Как сообщают корреспонденты портала «Омск Здесь», со ссылкой на свои стсочники, мониторинг ситуации и оперативное воздействие на негативную обстановку в области в сфере охраны окружающей среды — это одна из основных задач экологического центра.
Оставить жалобу можно по номеру телефона 903-350. Также оставить сообщение можно с помощью WhatsApp по номеру телефона 8-923-685-56-31.
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