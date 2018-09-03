Жителей Омска просят сообщать о неприятном запахе

Жаловаться на вонь специалистам Минприроды можно в любое время суток. В Центре экологического мониторинга и оперативного реагирования Министерства природных ресурсов и экологии Омской области решили сделать взаимодействие с населением региона эффективнее. Для оперативного реагирования на обращения граждан по поводу неприятных экологических факторов, ведомство запустило ещё один телефон 903-350. По этому номеру каждый желающий может пожаловаться на загрязнение окружающей среды.

— Кроме того, каждый житель города может направить свою жалобу с помощью WhatsApp по номеру телефона 8-923-685-56-31 и посредством электронного письма по адресу mpr.monitor@yandex.ru, — уточнили в пресс-службе Минприроды.