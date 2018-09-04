Очищать берега Байкала от мусора отправятся волонтеры проекта «360»

Республике Бурятия. Проект по уборке мусора с берегов озера Байкал «360» пройдет 8 сентября в Иркутской области

Собирать мусор отправятся около 16,5 тысяч волонтеров, сообщила 3 августа пресс-служба компании-организатора En+ Group . Они очистят 328 точек по всему побережью — от поселка Танхой в Бурятии до поселка Мурино в Иркутской области.

Проект «360» стал продолжением Всероссийского волонтерского экомарафона «360 минут», который, в свою очередь, вырос из акции «360 минут ради Байкала». Первая акция прошла в 2011 году и тогда в ней участвовали только 100 человек, которые собрали 500 мешков мусора. После этого география и количество участников акции многократно возросло.

Так, с 2011 по 2017 год волонтерами в рамках проекта стали 127 тысяч человек, которые убрали около четырех тысяч тонн мусора в разных регионах России. Кроме того, в рамках акции облагораживались заповедные зоны, убирались стихийные свалки, строились экологические тропы и станции кольцевания птиц.

В 2017 году акции «360 минут», которые прошли 24 регионах России — от Кавказа до Дальнего Востока, вошли в число официальных мероприятий Года экологии и 100-летия заповедной системы России. В прошлом году в экомарафоне поучаствовали 100 тысяч человек.