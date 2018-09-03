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Эколог назвал причины захламленности пляжей Туниса
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Эколог назвал причины захламленности пляжей Туниса 

Вечерняя Москва + ещё 12 22 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам эксперта, власти страны «разгребают туристические зоны от мусора, чтобы перебросить его в другие районы».
Эколог Мохамед Хуидж, по собственной инициативе занявшийся уборкой мусора на пляжах Туниса, поделился своим видением о причинах катастрофической ситуации с экологией в стране.
Он отметил, что в стране отсутствует инфраструктура, способная «переварить» все то, что несет быстрое развитие технологий. Кроме того, в стране не предполагается ответственность за выбрасывание химических отходов.
— В Тунисе за это нет никаких штрафов, не предусмотрено никаких законов, — пояснил Мохамед Хуидж в комментарии «Политика Сегодня».
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