Эколог назвал причины захламленности пляжей Туниса

По словам эксперта, власти страны «разгребают туристические зоны от мусора, чтобы перебросить его в другие районы».

Эколог Мохамед Хуидж, по собственной инициативе занявшийся уборкой мусора на пляжах Туниса , поделился своим видением о причинах катастрофической ситуации с экологией в стране.

Он отметил, что в стране отсутствует инфраструктура, способная «переварить» все то, что несет быстрое развитие технологий. Кроме того, в стране не предполагается ответственность за выбрасывание химических отходов.

— В Тунисе за это нет никаких штрафов, не предусмотрено никаких законов, — пояснил Мохамед Хуидж в комментарии «Политика Сегодня».