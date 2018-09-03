В Ростове прошёл многолюдный митинг против мусороперерабатыющего завода

2 сентября в Ростове-на-Дону состоялся митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Советском микрорайоне (Левенцовка) города.

Как заявляют организаторы, участие в согласованной акции приняли около двух тысяч человек.

Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», в Левенцовке, на месте общегородской свалки планируют построить крупнейший на Юге России мусороперерабатывающий завод.

В конце августа состоялись торги, на которых землю под участок получила волгоградская компания «Чистый город». Предприниматели уверяют, что новый завод будет работать по самым современным экологическим нормативам, и его строительство — единственная возможность ликвидации существующей свалки.

Однако многие местные жители не верят в эти обещания, и убеждены, что после того, как на завод начнут свозить отходы из шести регионов страны, экологическая ситуация в их районе значительно ухудшится.