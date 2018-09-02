Заповедники Крыма перейдут в федеральную собственность

Крымские заповедники перейдут в собственность государства в октябре этого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексея Титовского.

По его словам, самое важное — это решить до конца некоторые бюрократические вопросы.

«Сейчас мы работаем по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Крыма. Я думаю, что в ближайшее время мы сумеем ряд бюрократических вопросов до конца завершить», — объяснил Титовский.

Он добавил, что есть некоторые сложности, которые остались еще со времен, когда Крым не входил в состав России.