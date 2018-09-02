Ещё
Заповедники Крыма перейдут в федеральную собственность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заповедники Крыма перейдут в федеральную собственность 

360tv.ru 18 минут назад
Фото: 360tv.ru
Крымские заповедники перейдут в собственность государства в октябре этого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды Алексея Титовского.
По его словам, самое важное — это решить до конца некоторые бюрократические вопросы.
«Сейчас мы работаем по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Крыма. Я думаю, что в ближайшее время мы сумеем ряд бюрократических вопросов до конца завершить», — объяснил Титовский.
Он добавил, что есть некоторые сложности, которые остались еще со времен, когда Крым не входил в состав России.
360tv.ru: последние новости
Глава Минприроды: Росприроднадзор и Росгидромет не будут объединяться Порядка 250 мусорных контейнеров появилось в подмосковных лесах «Традиция должна быть продолжена»: губернатор Подмосковья – об акции «Наш лес. Посади свое дерево»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева спустя три дня отреагировала на смерть Кобзона34
Тысячи людей пришли проститься с Захарченко258
Замечен огромный «корабль-призрак»21
«Я пришла со светом, а вы говорите, как насиловали ребенка»23
«Ты все время спешишь, Саша». Сурков о гибели Захарченко78
Видео
00:41
Загоревшийся в Сочи Boeing скатился в реку
Происшествия Войска
00:43
Форма, репосты и поборы: чего боятся родители школьников
Образование Статьи
00:51
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Общество Социология
01:26
«Нужна была провокация»: как сбили «Боинг» над Сахалином
Происшествия Статьи
04:02
«Украина готовит наступление после убийства Захарченко»
В мире Статьи
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение