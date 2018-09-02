Скандал вокруг манипуляций VW о выбросах может усилиться 

В прокуратуру Мюнхена поступили жалобы на автоконцерн Vоlkswagen, а также входящие в него Аudi и Pоrsche.
Предполагается, что возможны манипуляции выбросов вредных веществ в атмосферу. Как утверждают свидетели, это касается не только выбросов веществ, но и расход топлива.
Глава компании никак не комментирует ситуацию. В 2015 году, автомобили производителя Volkswagen, которые были оснащены как бензиновыми, так и дизельными двигателями имели установку, которая способствовало занижению показателей содержания вредных веществ.
То есть обманным путём, показатели соответствовали всем нормальным показателям, но на самом деле уровень загрязнения был огромен.