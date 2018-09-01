«Климат нервничает». Эксперт предсказал рост числа неприятных погодных явлений

Климатолог в эфире НСН развеял опасения американских учёных о глобальном потеплении.

Специалисты из Университета Йеля и Океанографического института в Вудс-Хоуле обнаружили новую опасность, связанную с глобальным потеплением. По их словам увеличение температуры глубинных вод приведёт к том, что рано или поздно они поднимутся на поверхность, ускорив процесс таяния ледников.

В эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев заявил, что изменения климата действительно происходят, однако для людей эти перемены будут мало заметны.

«Потепление действительно имеет место, действительно температура в поверхностном слое арктических морей увеличивается. Эти настроения идут в последнее время постоянно. Изменения климата есть и то, что сегодня называют «климат нервничает», действительно происходит. В частности, увеличение числа всяческих неприятных погодных явлений, связанных с засухами, ливнями, наводнениями и другими прелестями природы, действительно есть. Ситуация будет немножко ухудшаться, но конца света не будет», — рассказал климатолог.

Ранее австрийские учёные предсказали рост числа неприятных погодных явлений и рост смертности из-за жары в тропических и субтропических регионах.