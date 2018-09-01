Вьетнамские чиновники будут пользоваться металлическими бутылками вместо пластиковых

По словам представителя ведомства, все отделы прекратили использование пластиковых бутылок и нейлоновых пакетов в повседневных целях. Планируется таким же образом обеспечить водой участников Всемирного экономического форума АСЕАН, который пройдет в Ханое.

«Это не только сэкономит наши затраты, но и поможет сохранить окружающую среду»,

— заявил источник в министерстве. По его словам, у страны нет четкой политики по использованию обычными гражданами альтернативных пластику материалов для сохранения окружающей среды.

Загрязнение окружающей среды — большая проблема для Вьетнама. Согласно исследованию, проведенному университетом Джорджии в 2015 году, страна находится на четвертом месте в мире по загрязнению океана пластиком.

Источник: Saigoneer