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Вьетнамские чиновники будут пользоваться металлическими бутылками вместо пластиковых
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Вьетнамские чиновники будут пользоваться металлическими бутылками вместо пластиковых 

Вьетнам сегодня 2 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Все лето министерство природных ресурсов и окружающей среды Вьетнама использовало на совещаниях вместо привычных пластиковых новые металлические бутылки
По словам представителя ведомства, все отделы прекратили использование пластиковых бутылок и нейлоновых пакетов в повседневных целях. Планируется таким же образом обеспечить водой участников Всемирного экономического форума АСЕАН, который пройдет в Ханое.
«Это не только сэкономит наши затраты, но и поможет сохранить окружающую среду»,
— заявил источник в министерстве. По его словам, у страны нет четкой политики по использованию обычными гражданами альтернативных пластику материалов для сохранения окружающей среды.
Загрязнение окружающей среды — большая проблема для Вьетнама. Согласно исследованию, проведенному университетом Джорджии в 2015 году, страна находится на четвертом месте в мире по загрязнению океана пластиком.
Источник: Saigoneer
Перевод: Никита Гребенников
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