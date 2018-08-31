Пользователей Рунета научат выбирать между мусоросжиганием и переработкой

Экологическая общественная организация «Зеленое движение России „ЭКА“ 6 сентября c 19:00 до 21:00 проведет вебинар на тему „Мусор или ресурс: мусоросжигание VS переработка“. Все желающие смогут принять участие в онлайн-встрече с создателем российского позитивно-креативного экологического движения „Мусора. Больше. Нет“ Денисом Старком. О предстоящем мероприятии сообщается в пресс-релизе „ЭКА“.

Денис Старк — общественный деятель, автор книги „Путь в чистую страну“, занимается экологическими проблемами с 2004 г. Интерес к теме начался в один из его дней рождения, который он решил отметить в кругу друзей на берегу Малого Симагинского озера, расположенного неподалеку от Санкт-Петербурга . В месте отдыха друзья обнаружили большое количество мусора, который молодые люди собрали в тот же день и вывезли его за свой счет, наняв грузовик. Тогда им удалось очистить берега озера от трех кубометров мусора. Такова предыстория зарождения движения „Мусора. Больше. Нет“. В 2010 г. оно было зарегистрировано, как региональная общественная организация, а в 2015 г. — уже, как межрегиональная.

В рамках предстоящего вебинара Денис Старк поделится накопленным опытом со всеми заинтересованными. Среди важных проблем, которые планируется обсудить: можно ли объединить всех россиян для борьбы с мусорными свалками, как организовывать и координировать общественную экологическую деятельность и какие способы ликвидации свалок самые экологичные. Участие в вебинаре бесплатно. Необходимо только предварительно пройти регистрацию по ссылке.

Вебинар состоится в рамках проекта „Люди вместе — мусор раздельно“, осуществляемом Фондом поддержки молодежных инициатив „ЭРА“ и Движением ЭКА при поддержке комитета общественных связей города Москвы. Проект работает под лозунгом „Объединяемся для внедрения раздельного сбора отходов в своих дворах!“ и предлагает эффективные и экономически выгодные рекомендации для населения и муниципальных властей по внедрению раздельного сбора отходов в городских дворах.

Участники мероприятия получат просветительские материалы про раздельный сбор отходов: баннеры, наклейки для контейнеров, плакаты для подъездов.

По информации международной независимой неправительственной экологической организации Greenpeace, свалки мусора в России занимают пространство, вдвое превышающее территорию Швейцарии. Ежегодно их размеры увеличиваются на площадь, которую занимают Москва и Санкт-Петербург вместе взятые. В качестве решения мусорной проблемы экологи предлагают организацию раздельного сбора мусора и его полной переработки. Уровень переработки отходов уже достигает в некоторых странах 70%, но в России он пока не превышает и 5%.

Материал предоставлен проектом +1.