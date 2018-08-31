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Новая установка «Евро+» на НПЗ в Капотне снизит вредные выбросы
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Новая установка «Евро+» на НПЗ в Капотне снизит вредные выбросы 

Мир24 35 минут назад
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел уникальную установку переработки нефти «Евро+», которая снизит вредные выбросы в атмосферу. Сегодня мэр побывал на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне, сообщает «МИР 24».
На строительство нового комплекса потрачено 98 миллиардов рублей. Он один заменяет пять обычных установок. Планируется, что после его запуска производительность вырастет в два раза. Завод обеспечит столичных автовладельцев высококачественным топливом стандарта Евро-5. А московские аэропорты — авиационным керосином.
«Я надеюсь, что в 2019 году, когда установка заработает уже на полную мощность, то выброс в атмосферу уменьшится еще в два раза. И завод будет действительно, с точки зрения экологии, одним из ведущих предприятий не только в России, но и в Европе. Это очень важно, этого ждут миллионы москвичей, которые живут вокруг завода», — сказал Собянин.
Московскому НПЗ недавно исполнилось 80 лет. Сергей Собянин посетил его в канун Дня нефтяника — он отмечается 2 сентября. Мэр поздравил работников и назвал завод знаковым для региона.
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