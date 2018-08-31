«Загрязняющих веществ не выявлено»: в Минэкологии Башкирии ответили про странный запах в Черниковке 

Заводов в городе много, но поймать тот, что портит воздух, не так-то просто
Передвижная лабораторатория Минэколгии республики превышений ПДК основных загрязняющих веществ в воздухе Черниковки не выявила. После жалоб горожан на неприятные ароматы в микрорайоне утром 28 августа лаборанты отобрали пробы воздуха, но нарушений не нашли.
— Атмосфера является подвижной средой, точно указать, от какого источника происходит загрязнение атмосферы, затруднительно — в промзоне находятся различные предприятия, которые выбрасывают загрязняющие вещества, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Если бы ПДК были превышены и завод-нарушитель установили, его бы оштрафовали на 250 тысяч рублей.
На вопрос: «Почему заводские выбросы накрыли Уфу?» в Минэколигии объяснили, что в период с 12 часов 27 августа до 20 часов 28 августа для предприятий города действовал особый режим работы №1, а с 20 часов 28 августа — №2. При объявлении режима неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны снижать концентрацию загрязняющих веществ на 15-20% и 20-40% соответственно.
Как отметили в Минприроды, осуществлять надзор за химзаводами — обязанность Управления Роспотребнадзора по РБ. Туда же следует сообщать о жалобах на химический запах в городе. Адрес Роспотребнадзора: Уфа, ул. Р. Зорге, дом 58. Телефон доверия: (347) 258-60-48.