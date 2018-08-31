В период ЧМ состояние воздуха в Тольятти не вызывало нареканий Росприроднадзора

Заводы под надзором

Чемпионат мира по футболу стал знаковым событием для всей Самарской области — и одновременно своеобразным экзаменом практически для всех служб, ведомств, организаций и предприятий. В режиме повышенной нагрузки работали энергетики, коммунальные службы. Важная задача стояла и перед экологическим ведомством — ведь Самарская область традиционно сильна своим мощным промышленным кластером, который создает серьезную нагрузку на окружающую среду. В перечень опасных производств и организаций, утвержденный региональным межведомственным штабом по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ, вошли 56 предприятий Самарской области, причем 40 от них входят в число подлежащих федеральному государственному экологическому надзору. Поэтому во время проведения ЧМ перед Управлением федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области стояла задача непрерывного мониторинга состояния окружающей среды, в том числе — в Тольятти

По сообщению Росприроднадзора, на территории Тольятти в перечень предприятий, подлежащих особому контролю, вошли 10 объектов, в том числе 7, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору: ПАО «Куйбышевазот» , ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «Тольяттиазот» , ПАО «Трансаммиак», ПАО «АВТОВАЗ» , ООО «Автоградводоканал», ООО Компания «Тольятти Нефтепродукт Сервис» и три объекта регионального государственного экологического надзора — ООО Коммерческая фирма «Тольятти-Нефтепродукт Сервис», ООО «Сфера Плюс» и ООО «Фосфор Транзит».

"В адрес предприятий были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и установлен контроль за их выполнением. В отношении всех предприятий, находящихся на особом контроле, управлением проводился ежедневный анализ информации о состоянии воздействия объектов предприятий на окружающую среду и мерах, направленных на его снижение", — сообщили в Росприроднадзоре.

Работа по оперативному контролю состояния и пресечению возможного загрязнения атмосферного воздуха велась днем и ночью, в выходные и будни. Учитывались как обращения граждан, так и данные стационарных и передвижных постов ФГБУ «Приволжское УГМС», а на границе санитарно-защитных зон потенциальных загрязнителей проводились регулярные рейды.

Контроль в режиме нон-стоп

Впрочем, тревоги оказались напрасными — тольяттинские предприятия сработали на отлично.

"Всего с привлечением лаборатории Филиала ЦЛАТИ по Самарской области было отобрано и проанализировано 353 пробы атмосферного воздуха в 28 точках. Превышений концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах, в том числе на территории Тольятти, не зафиксировано. За июнь–июль 2018 года и по состоянию на 10 августа 2018 года данные с постов ФГБу «Приволжское УГМС» в Тольятти о фактах превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в зоне возможного влияния предприятий, находившихся в период проведения ЧМ-2018 на особом контроле, в Росприроднадзор не поступали", — сообщили в природоохранном ведомстве.

Эксперты пояснили: четкая работа тольяттинских предприятий в период проведения мирового футбольного первенства — это результат постоянно действующих, налаженных заводских систем экологического контроля и комплексных мер по обеспечению безопасности окружающей среды.

Так, начальник управления охраны окружающей среды ООО «СИБУР Тольятти» Ирина Давыдова рассказала, что работа по мониторингу состояния окружающей среды ведется постоянно как на территории самого завода, так и за его границами. Контроль осуществляет лаборатория, аккредитованная в Росаккредитации.

"При создании санитарно-защитной зоны предприятия была проведена оценка уровня его влияния на окружающую среду. После этого размер санитарно-защитной зоны был утвержден Главным государственным санитарным врачом РФ в 2014 году. На границе зоны выделено пять точек, где происходит измерение показателей загрязнения воздуха. Ни одного превышения за 4 года не зафиксировано. Если оно появится, то на производстве в срочном порядке будут проведены дополнительные замеры и корректирующие мероприятия", — рассказала Ирина Давыдова.

Она пояснила, что во время проведения мирового футбольного первенства предприятие работало в обычном режиме. «У нас непрерывное производство, план выработки составляется на год вперед, поэтому технологически нам необходимо обеспечивать стабильную загрузку оборудования 24 часа в сутки. Поэтому в период ЧМ режим работы завода не изменился — существующих на предприятии мероприятий по обеспечению качества атмосферного воздуха вполне достаточно для обеспечения безопасности окружающей среды», — подчеркнула она.