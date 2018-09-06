Сигареты наносят вред Мировому океану

Ученые рассказали, как сигареты вредят Мировому океану

Ежегодно в мире производится примерно 5,5 трлн сигарет с пластиковым фильтром. Чтобы он разложился в естественной среде требуются десятилетия. Этим видом мусора, по мнению исследователей Ocean Conservancy, заполнен Мировой океан, а также его обитатели. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Ученые обнаружили следы химических соединений из сигаретных фильтров примерно у 70% морских птиц и около 30% морских черепах. Отравлены ими оказались и рыбы.

По словам Ника Маллоса (Nick Mallos) из компании Trash Free Seas («Чистые от мусора моря»), чтобы точно определить, как фильтры от сигарет влияют на воду и морских обитателей, необходимо больше исследований. Но совершенно точно, этот вид производимого человеком мусора — один из самых распространенных в Мировом океане.