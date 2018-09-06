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Сигареты наносят вред Мировому океану
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Ученые рассказали, как сигареты вредят Мировому океану 

360tv.ru + ещё 14 3 часа назад
Фото: Twitter
Ежегодно в мире производится примерно 5,5 трлн сигарет с пластиковым фильтром. Чтобы он разложился в естественной среде требуются десятилетия. Этим видом мусора, по мнению исследователей Ocean Conservancy, заполнен Мировой океан, а также его обитатели. Об этом сообщил сайт Business Insider.
Ученые обнаружили следы химических соединений из сигаретных фильтров примерно у 70% морских птиц и около 30% морских черепах. Отравлены ими оказались и рыбы.
По словам Ника Маллоса (Nick Mallos) из компании Trash Free Seas («Чистые от мусора моря»), чтобы точно определить, как фильтры от сигарет влияют на воду и морских обитателей, необходимо больше исследований. Но совершенно точно, этот вид производимого человеком мусора — один из самых распространенных в Мировом океане.
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