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Росприроднадзор запретил въезд на несанкционированную свалку в Советском районе
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Росприроднадзор запретил въезд на несанкционированную свалку в Советском районе 

Vgoroden.ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Специалисты департамента Росприроднадзора по ПФО опечатали въезд на территорию садоводческого товарищества «Родник», где уже на протяжении многих лет разрастается несанкционированная свалка. В настоящее время также началась работа по работа по уточнению объема накопленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
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Напомним, данная проблема существует уже давно. Еще в 2014 году в отношении владельцев территории в товариществе «Родник» на улице Чачиной, где образовалась свалка, было возбуждено уголовное дело. Также было проведено множество контрольно-надзорных мероприятий, выдавались предписания об устранении нарушений, но результатов они не дали.
Департамент Росприроднадзора взял вопрос на особый контроль. 30 августа, перед тем, как опечатать территорию, специалисты обследовали ее. В ходе осмотра они обнаружили горы мусора, в основном строительного. Также на территории находились три трактора и фронтальный погрузчик. Последний был перемещен на штрафстоянку. Остальную технику собственники вывезли добровольно.
Также специалисты отобрали пробы мусора, чтобы установить класс его опасности и пробы воды из реки Кадочка, которая протекает рядом.
По результатам работы будет поставлен вопрос об изъятии земельного участка в связи с его использованием не по целевому назначению, возмещении причиненного вреда почвам и водным объектам и рекультивации захламленной территории.
Напомним, свалками на улицах Ленинского района заинтересовалась прокуратура.
Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО
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