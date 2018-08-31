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Природную зону «Долина реки Лутосни» поставили на кадастровый учет в Подмосковье
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Природную зону «Долина реки Лутосни» поставили на кадастровый учет в Подмосковье 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Особо охраняемый водный объект «Долина реки Лутосни» получил через постановку на кадастровый учет четкие территориальные границы, на территории водного объекта обитают 13 краснокнижных видов животных и растений, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«Минэкологии поставило на кадастровый учет особо охраняемый водный объект «Долина реки Лутосни» площадью более 7,6 тысячи гектаров. В состав новой особо охраняемой территории (ООПТ), расположенной в Дмитровском, Солнечногорском районах и частью в городском округе Клин, вошли природные водные экосистемы реки Лутосни и ее притоков, малых рек Субыча, Кимерши и Афанасовки», — говорится в сообщении.
Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган ссобщил, что в речных долинах установлено обитание 13 видов растений и животных, занесенных в Красные книги России и Московской области, в том числе редчайшие в регионе европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, а также европейская ручьевая минога.
«Обитание в Лутосне хариуса, который любит чистую проточную воду, свидетельствует о хорошей сохранности реки и высоком качестве воды. Эта рыба является особо охраняемым видом, согласно Бернской конвенции об охране дикой фауны, флоры и природных сред обитания в Европе», — сказал Коган.
Режим охраны ООПТ «Долина реки Лутосни» предусматривает запрет на все виды строительства, сброс сточных вод в водные объекты, лов рыбы в Лутосне, организацию туристических станций, а также проведение массовых мероприятий за пределами территории гольф-клуба, расположенного в окрестностях деревень Фофаново и Матвейково.
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