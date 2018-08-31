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На Московском нефтеперерабатывающем заводе оценили второй этап реконструкции
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На Московском нефтеперерабатывающем заводе оценили второй этап реконструкции 

RT на русском + ещё 5 14 минут назад
Фото: MosDay.ru
На Московском нефтеперерабатывающем заводе рассказали о втором этапе реконструкции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Как заявил гендиректор завода Виталий Зубер, новая комплексная установка «Евро+» позволит производить качественный бензин и дизельное топливо, а также в два раза увеличить производство авиакеросина.
Объёмы переработки нефти вырастут с 10 до 12 млн тонн в год, а количество вредных выбросов в атмосферу сократится.
«Техногенная нагрузка на окружающую среду снизится как минимум на 11%», — отметил Зубер.
По оценке строителей, на данный момент установка готова на 90%. Запуск запланирован на 2019 год.
«Я надеюсь, когда новая установка заработает на полную мощность, то выбросы в атмосферу сократятся ещё в два раза», — сказал, со своей стороны, мэр Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что в Московской области планируют начать производство электроэнергии из мусора к 2021 году.
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