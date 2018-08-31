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Московский НПЗ благодаря масштабной реконструкции уменьшит выбросы в 4 раза
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Московский НПЗ благодаря масштабной реконструкции уменьшит выбросы в 4 раза 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
Московский нефте­перерабатывающий завод планирует сократить вредные выбросы в четыре раза благодаря реализации масштабной эколо­гической программы, в рамках которой ведется строительство современного комплекса переработки нефти «Евро+», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков осмотрели ход строительства новой высокотехнологичной установки переработки нефти «Евро+» Московского нефте­перерабатывающего завода в Капотне.
«Московский НПЗ реализует масштабную эколо­гическую программу, в результате которой вредные выбросы будут уменьшены в 4 раза. Половина этой задачи уже выполнена. В настоящее время завод завершает строительство современного комплекса переработки нефти «Евро+», который заменит пять морально устаревших установок «малого технологического кольца» 60-х годов прошлого века. Это главный проект второго этапа модернизации НПЗ. Его реализация позволит сократить вредные выбросы и устранить еще сохраняющиеся источники неприятных запахов», — отметил Собянин.
В свою очередь Дюковов отметил, что начиная с 2011 года «Газпром нефть» инвестировала в модернизацию Московского НПЗ более 160 миллиардов рублей. Были реализованы проекты по переходу завода на производство топлива Евро-5, строительству инновационных биологических очистных сооружений «Биосфера», внедрению первой в отрасли системы автоматизированного экологического мониторинга. Совокупный объем инвестиций «Газпром нефти» в обновление мощностей предприятия составит 250 миллиардов рублей до 2021 года.
По данным пресс-службы, в программу экологической модернизации Московского нефтеперера­батывающего завода, которая реализуется по 2020 год, включены пять основных проектов: сокращение воздействия на водные объекты (Москву-реку); уменьшение выбросов в атмосферу; повышение экологического класса автомо­биль­ного топлива и, соответственно, снижение вредного воздействия автомобилей на окружающую природную среду; рекультивация территории завода и создание системы экологического контроля и мониторинга.
В рамках первого этапа модернизации было реализовано порядка 50% заявленных экологи­чес­ких проектов, что позволило снизить воздействие завода на окружающую среду примерно в 2 раза. В рамках II этапа до 2020 года влияние завода на окружающую среду будет снижено еще в 2 раза.
Строительство высокотехнологичной уста­новки переработки нефти «Евро+» является главным проектом второго этапа модернизации Московского НПЗ. Новый компактный, энергоэффективный комплекс заменит пять устаревших установок, построенных в 60-е годы прошлого века: гидроочистки диз­топлива, электрообессоливания, стабилизации и вторичной перегонки, атмосферно-вакуумной перегонки и каталитического риформинга.
При проектировании и строительстве установки заложены наиболее передовые решения по организации первичных и вторичных процессов нефтепереработки. Ввод в эксплуатацию «Евро+» позволит обеспечить столичный рынок дополнительным объемом высококачественного топлива стандарта Евро-5, нарастить производство авиационного керосина для аэропортов Москвы.
В проект строительства новой установки Москов­ский НПЗ активно вовлекает ведущих отечест­венных производителей. Современное крупно­габа­рит­ное оборудование поставляют в Москву предприятия Волгограда, Санкт-Петербурга, Тамбова, Волгодонска, Ливен, Петрозаводска и других городов России. В настоящее время готовность установки составляет 97%.
Специалисты завершили монтаж крупно­габарит­ного оборудования и основных металлоконструкций. Продолжаются электромонтажные работы и настройка автоматизированных систем. Пуск комплекса запланирован на 2019 год. Инвестиции в проект составляют 98 миллиардов рублей. С вводом установки «Евро+» уровень модернизации МНПЗ достигнет 80% и будет повышаться далее.
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