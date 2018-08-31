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В Коряжме люди вышли на митинг против свалки
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В Коряжме люди вышли на митинг против свалки 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
В Коряжме жители вышли на митинг с протестом против строительства мусорного полигона в Ленском районе.
Люди вышли на улицу с лозунгами: «Отравите Север — отравите Россию, отравите Россию — отравите мир», «Против свалки на Севере», «Руки прочь от Шиеса», «Вычегде не быть сточной канавой».
Ранее подобные акции проходили и в Урдоме, которая напрямую граничит с территорией будущего технопарка.
С тех пор, как в интернете появились сообщения о строительстве полигона по переработке мусора, жители близлежащих населённых пунктов стали проводить акции протеста.
К слову жители соседней республики Коми тоже провели такие акции, так как считают, что строительство полигона негативно отразится на экологии субъекта.
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