Минэкологии очертило границы особо охраняемого водного объекта на территории трех муниципалитетов Подмосковья

На кадастровый учет поставлен особо охраняемый водный объект «Долина реки Лутосни», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования. Площадь объекта 7658 гектаров.

В состав объекта вошли природные водные экосистемы реки Лутосни и ее притоков, малых рек Субыча, Кимерши и Афанасовки.

Такие меры были приняты, так как в данных речных долинах были обнаружены 13 видов растений и животных из Красной книги России.

Например, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, а также европейская ручьевая минога.

Теперь в ООПТ «Долина реки Лутосни» запрещены все виды строительства, сброс сточных вод, лов рыбы, организация туристических станций и проведение массовых мероприятий.