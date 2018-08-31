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Минэкологии очертило границы особо охраняемого водного объекта на территории трех муниципалитетов Подмосковья
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Минэкологии очертило границы особо охраняемого водного объекта на территории трех муниципалитетов Подмосковья 

Вести Подмосковья 1 час назад
На кадастровый учет поставлен особо охраняемый водный объект «Долина реки Лутосни», сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе Министерства экологии и природопользования. Площадь объекта 7658 гектаров.
В состав объекта вошли природные водные экосистемы реки Лутосни и ее притоков, малых рек Субыча, Кимерши и Афанасовки.
Такие меры были приняты, так как в данных речных долинах были обнаружены 13 видов растений и животных из Красной книги России.
Например, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик, а также европейская ручьевая минога.
Теперь в ООПТ «Долина реки Лутосни» запрещены все виды строительства, сброс сточных вод, лов рыбы, организация туристических станций и проведение массовых мероприятий.
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