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Сланцы поставлены на полку
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Сланцы поставлены на полку 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
В Ленинградской области приостанавливается реализация проекта по созданию в Сланцах индустриального парка ООО «Техно Рециклинг Групп» по переработке для вторичного использования до 2 млн тонн твердых бытовых отходов в год, вывозимых из Санкт-Петербурга.
В 2017 году эта идея была анонсирована в рамках программы развития моногорода. Проект приостанавливается по причине неготовности документации, непредоставления технико-экономического обоснования, материалов для экологической экспертизы и публичного обсуждения.
«Органы государственной власти Ленинградская область не поддержат реализацию проекта до тех пор пока инвестор не получит положительные заключения необходимых экспертиз и не проведет общественные слушания», — подчеркнул начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов.
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