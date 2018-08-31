Сланцы поставлены на полку

Ленинградской области приостанавливается реализация проекта по созданию в Сланцах индустриального парка ООО «Техно Рециклинг Групп» по переработке для вторичного использования до 2 млн тонн твердых бытовых отходов в год, вывозимых из Санкт-Петербурга

В 2017 году эта идея была анонсирована в рамках программы развития моногорода. Проект приостанавливается по причине неготовности документации, непредоставления технико-экономического обоснования, материалов для экологической экспертизы и публичного обсуждения.