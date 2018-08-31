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Свалками на улицах Ленинского района заинтересовалась прокуратура
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Свалками на улицах Ленинского района заинтересовалась прокуратура 

Vgoroden.ru 23 минуты назад
Фото: Vgoroden.ru
Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства. В ходе проверки были обнаружены навалы мусора на двух улицах, причем районная администрация долгое время не принимала мер для устранения проблемы.
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в адрес главы администрации Ленинского района внесено представление об устранении нарушений. Возле дома № 15 на улице Дачной и дома № 6 корпус 2 на улице Завкомовской кроме навалов мусора и спиленных и сломанных деревьев находятся также пни, сухостойные, аварийные деревья. Все это представляет угрозу жизни людей.
Кроме того, ранее на Завкомовской улице демонтировали гаражи. Несанкционированная свалка строительных отходов и бытовой мусор до сих пор находятся там же.
Напомним, дополнительные средства выделены из бюджета Нижнего Новгорода на ликвидацию свалок и благоустройство.
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