Свалками на улицах Ленинского района заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Ленинского района проверила соблюдение требований природоохранного законодательства. В ходе проверки были обнаружены навалы мусора на двух улицах, причем районная администрация долгое время не принимала мер для устранения проблемы.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в адрес главы администрации Ленинского района внесено представление об устранении нарушений. Возле дома № 15 на улице Дачной и дома № 6 корпус 2 на улице Завкомовской кроме навалов мусора и спиленных и сломанных деревьев находятся также пни, сухостойные, аварийные деревья. Все это представляет угрозу жизни людей.

Кроме того, ранее на Завкомовской улице демонтировали гаражи. Несанкционированная свалка строительных отходов и бытовой мусор до сих пор находятся там же.

Напомним, дополнительные средства выделены из бюджета Нижнего Новгорода на ликвидацию свалок и благоустройство.