Первоуральский завод бытовых отходов угрожает реке Чусовой 

На Первоуральском заводе твердых бытовых отходов общественники обнаружили задымление, предположительно вызванное горением отходов.
Об этом у себя на странице в социальной сети сообщил председатель правления РОО «Экоправо» Андрей Волегов.
«Мною были зафиксированы огромные количества на мой взгляд опасных промышленных отходов, сваленных на столько плотно и близко к ограждению территории, по высоте примерно на 30 см. ниже верхнего края ограждения, так плотно, что бетонные трехметровые плиты просто не выдержали такого давления и обвалились за территорию, не удержав всю эту массу, придавив собой рядом растущий молодой лес и приблизившись и рассыпавшись вблизи водоема, в котором уже многие годы растут камыши. При осмотре места по рельефу местности территория имеет уклон в восточном направлении. И все это находится в 500 — х метрах от реки Чусовая», — написал общественник. Также мужчина отметил, что обнаруженной свалке судя по всему не один год: на кучах мусора растет трава и березы. В Государственном реестре объектов размещения отходов свалки возле Первоуральского завода ТБО нет.
Корреспонденту «ФедералПресс» Андрей Волегов сообщил, что написал письмо о нарушениях главному прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову, а также обратился в региональное управление Росприроднадзора, министерство природных ресурсов Свердловской области, природоохранную прокуратуру, администрацию Первоуральска и Ревды.
В пресс-службе администрации Первоуральска корреспонденту «ФедералПресс» пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Фото:facebook.com/volega.arei