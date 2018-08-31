Насекомые могут вызвать мировой голод

The Guardian (Великобритания) . Повышение средней температуры на Земле даже на 2 градуса по Цельсию, по мнению ученых, приведет к тому, что насекомые будут уничтожать гораздо больше зерновых культур, пишет

Потепление увеличивает численность и повышает аппетит насекомых, и исследователи прогнозируют, что при росте температуры атмосферы Земли на 2 градуса по Цельсию они уничтожат почти на 50% больше пшеницы и на 30% больше кукурузы, чем сегодня. Рис, третья ключевая зерновая культура, менее подвержен влиянию, так как он выращивается в тропиках, которые и так уже близки к оптимальной температуре для насекомых. Хотя вредители все равно увеличат свой рацион на 20% процентов.

Ожидается, что в результате потепления на 2 градуса по Цельсию урожайность зерновых сократится примерно на 10%, а рост ущерба от вредителей составит еще 4 — 8%. С учетом того, что сегодня 800 миллионов человек хронически голодают, а население мира вырастет до 10 миллиардов, ущерб, наносимый насекомыми, ухудшит продовольственную безопасность и может привести к голоду.

В исследовании использовались данные по 38 видам насекомых. Значительное увеличение численности вредителей должно привести к действиям, направленным к борьбе с изменением климата, говорится в материале.