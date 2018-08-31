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В Иркутске пройдут общероссийские дни защиты от экологической опасности
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В Иркутске пройдут общероссийские дни защиты от экологической опасности 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стартует мероприятие с проведения Дня Байкала, запланированного на 2 сентября в 12-00 часов на острове Юность. Там начнется праздник «Байкал собирает друзей».
В программе мероприятия запланирована трансляция экологических фильмов и роликов, а также проведение мастер-классов, флешмобов и развлекательная программа. Также в этот день на разных площадках столицы Иркутской области состоятся мероприятия, посвященные озеру Байкал. Об этом сообщила начальник отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.
«На ближайшее время в Иркутске запланировано проведение трех общегородских экологических акций. Все они очень важны, потому что помогают воспитывать экологическое сознание у молодежи и детей. Взрослых поменять трудно, а дети гораздо легче усваивают нормы экологически безопасного поведения. Они словно становятся экологами», — прокомментировала глава отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.
Международный фестиваль «Минута для будущего» пройдет в Иркутске со 2 по 8 сентября. Весь этот период в столице Иркутской области будет организована демонстрация фильмов, победивших на Международном конкурсе видеороликов на экологическую тематику «Минута для будущего» в Интернете и на информационных уличных щитах, а также в передвижном кинотеатре. Кроме того, в рамках акции «Скажи мусору „Нет“ по улицам города будет ездить агитпоезд. Специалисты расскажут горожанам о необходимости раздельного сбора мусора.
Всероссийский фестиваль энергосбережения „Вместе ярче“ состоится также 2 сентября на площади в центре Иркутска возле „Модного квартала“. Там будет организована лотерея с розыгрышем призов. Участвовать в ней смогут все, кто сдаст до 31 августа ртутьсодержащую лампочку или батарейку в специальных пунктах приема.
Основные мероприятия общероссийских дней защиты от экологической опасности завершатся 8 сентября. В этот день состоится закрытие фестиваля, в рамках которого пройдёт награждение победителей Международного конкурса видеороликов на экологическую тематику „Минута для будущего“, подведение итогов голосования „Народное признание“, а также флешмоб и концерт „Прощание с мусором“.
Голосование за лучший видеоролик на экологическую тематику проходит на сайте конкурса https://1mforfuture.ru/.
Для справки. График работы агитпоезда в рамках акции #Скажи_мусору_НЕТ:
3 сентября, 8.00-21.00 — сквер им. Кирова; парковка между Администрацией г. Иркутска и Институтом филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ;
4 сентября, 8.00-21.00 — ТЦ „ЕвроПарк“, ул. Розы Люксембург, 215в;
5 сентября, 8.00-21.00 — ТЦ „Юбилейный“, мкр. Юбилейный, 19/1;
6 сентября, 8.00-21.00 — сквер на бульваре Постышева;
7 сентября, 8.00-21.00 — ул. Рябикова, 2а;
8 сентября, 18.00-22.00 — сквер на Нижней Набережной.
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