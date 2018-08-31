«ОРМЕТО — ЮУМЗ» проверили на выбросы в атмосферу

Орске Машиностроительный концерн «ОРМЕТО — ЮУМЗ» выбрасывал отходы в воздух без соответствующей лицензии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Нарушение требований природоохранного законодательства установили во время ведомственной проверки в 2015 году. В прокуратуре обнаружили, что на предприятии не разработаны проекты нормативов образования отходов разных классов опасности и лимитов их размещения. На заводе также отсутствовали паспорта опасности на 42 наименования отходов: ртутные и люминесцентные лампы, аккумуляторную и серную кислоты, отработанные минеральные компрессорные масла, нефтепродукты, шлаки и др.

При этом отмечается, что только в первом полугодии 2015 года предприятием в атмосферу выброшено более 370 тонн загрязняющих веществ. В третьем квартале того же года в воздухе зафиксировали 71 наименование отходов. Источников загрязнения воздуха является работающая на заводе установка для сжигания отходов. В среднем в полугодие на ней утилизировано более 4 тонн.

Для устранения нарушений в суд обратилась Орская межрайонная прокуратура. В результате рассмотрения дела иск спецпрокуратуры удовлетворен. В настоящее время выбросы предприятия в атмосферу легализованы, отмечается в сообщении.