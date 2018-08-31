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Расходы на нацпроект «Экология» выросли в четыре раза
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Расходы на нацпроект «Экология» выросли в четыре раза 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расходы на нацпроект "Экология" выросли с 1,5 трлн рублей до 6,4 трлн рублей. Об этом говорится в последнем паспорте нацпроекта, направленного на согласование в профильные ведомства 29 августа.
В новой редакции появился сегмент "Внедрение наилучших доступных технологий (НДТ)", на который и будут направлены дополнительные расходы. Сегмент оценивается в 4,827 трлн рублей. Отмечается, что только 27,4 млрд будут выделены из бюджета, а 4,8 трлн будут профинансированы из внебюджетных источников.
Пресс-служба Минприроды отметила, что это не окончательная редакция нацпроекта.
"Это только проект паспорта. Он будет дорабатываться до 17 сентября", — отметила пресс-служба министерства.
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