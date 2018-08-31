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В Майкопе состоялась акция по приему опасных отходов
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В Майкопе состоялась акция по приему опасных отходов 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
На днях в Майкопе состоялась экологическая акция по бесплатному приёму отходов, не подлежащих захоронению на полигонах ТБО. Её провело агентство «Ртутная безопасность» при поддержке столичной мэрии.
Пункт приёма был организован на ул. Шоссейной, 11, в районе рынка «Восход».
«Жители города могли сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, металлическую и стеклянную тару и другие опасные отходы», — рассказали в администрации Майкопа.
В рамках проекта «Бережливое правительство» в Майкопе установили два постоянных экобокса по приёму опасных отходов — на ул. Шоссейной, 11 и на ул. Пролетарской, 227.
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