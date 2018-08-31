Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» Ханты-Мансийска призёр Всероссийского конкурса 

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» заняло III место во втором Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность — 2017» в номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих менее 150 тыс. тонн СО2-эквивалента в год». Лучшим стал филиал ООО «Газпром ПХГ» «Московское управление подземного хранения газа», второе место на пьедестале занял ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
Напомним, что в Год экологии в Российской Федерации проводился второй Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность — 2017». Организатором конкурса выступила Ассоциация «ЭТАЛОН» при поддержке Советника Президента Российской Федерации А. И. Бедрицкого, Министерства экономического развития и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Конкурс включен в план мероприятий по обеспечению к 2020 году сокращения объемов выброса парниковых газов Министерства экономического развития Российской Федерации. Основная его цель — содействие сокращению выбросов парниковых газов в Российской Федерации к 2020 году.