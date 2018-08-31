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Рекультивация свалки на западной окраине Ростова обойдется в 2 млрд руб
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Рекультивация свалки на западной окраине Ростова обойдется в 2 млрд руб 

Деловое сообщество 40 минут назад
До конца следующего года начнет свою работу мусороперерабатывающий завод в Северо-Западной промзоне Ростова-на-Дону. Об этом на пресс-конференции рассказала Элла Казьмина — гендиректор компании «Чистый город», которая победила в конкурсе на строительство объекта. По ее словам, он будет отвечать требованиям по расстоянию до жилых домов и будет находиться в километре от них. Сжигать мусор не планируют, 70% отходов будет перерабатываться.
« На свалке, которая находится рядом, захоронению подвергается около 90% отходов. А здесь будет другая система, отходы будут проходить сортировку, компостирование, а захораниваться будет лишь 30% из них. Остальное будет направляться на другие заводы для дальнейшей переработки. При этом захоронение будет производиться в брикетах, которые не пропускают воздух, это не даст возможность распространению гниения и неприятных запахов. Жители близлежащих домов смогут жить комфортно», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Майер. По его словам, нынешнюю свалку в районе Левенцовки рекультивируют, однако на это потребуется 2 млрд руб. Просить финансовой помощи намерены у федерального бюджета.
«После начала работы нового комплекса планируется начать разработку проекта по рекультивации действующей свалки. На это может понадобиться 1-1,5 года, а на саму рекультивацию нужно от полугода», — подчеркнул Андрей Майер.
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