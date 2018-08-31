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Климатический форум городов во второй раз проведет Москва
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Климатический форум городов во второй раз проведет Москва 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Спасти планету можно только вместе. Второй климатический форум городов пройдет в Москве в начале сентября, передает «МИР 24».
Специалисты из 18 стран обсудят вопросы экологического строительства, энергоэффективности и охраны окружающей среды. Успехи Москвы по всем этим направлениям эксперты уже оценили. Теперь задача стоит вывести на этот же уровень всю страну. На форуме участники смогут предложить свои стартапы, а также идеи по строительству «зеленого города». Организаторы обещают помочь с реализацией проектов.
«Нам очень важно собрать заинтересованных людей. Именно в России. В мире мы их всех уже знаем. Поэтому мы их приглашаем, чтобы они поделились своим опытом. А вот из российских городов представителей… Мы их практически не знаем. Не общаемся», — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Второй климатический форум пройдет в Москве 6 и 7 сентября. Площадкой мероприятия выбран павильон ВДНХ «Рабочий и колхозница».
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