С острова Рейнеке волонтёры вывезли 725 мешков мусора

Работали 58 волонтёров из 12 городов России

Несмотря на многочисленные тайфуны и дожди, 58 волонтёров из 12 городов России в течение трех недель — с 9 по 29 августа — занимались ликвидацией стихийных свалок на о. Рейнеке, передает Prim.News со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока . В результате 18 тонн с отходами — это 725 мешков сортированного мусора (пластик, алюминий, стекло, прочий мусор) — были собраны с острова и погружены на баржу для дальнейшей утилизации. Такая работа проведена в рамках пятого природоохранного лагеря и экологической экспедиции проекта «Остров мечты», осуществляющего свою деятельность при поддержке администрации Владивостока.

Фотографии предоставлены организаторами проекта «Остров мечты»

«В лагере трудились и отдыхали 58 волонтёров из 12 городов России: Владивостока, Уссурийска, Артёма, Находки, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Выборга, Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ и Екатеринбурга, — рассказала руководитель эко-проекта Наталья Якунина . — Помимо ликвидации стихийных свалок, активисты занимались работами по экологическому просвещению отдыхающих на острове Рейнеке».

Фотографии предоставлены организаторами проекта «Остров мечты»

Как рассказала Наталья Якунина, в дни, когда погода позволяла выйти в море, волонтеры совершали экспедиционные выезды на острова Попова и Рикорда. Они рассказывали туристам о том, как минимизировать количество отходов и сделать свой отдых на островах максимально экологичным, раздавали информационно-просветительские буклеты и мусорные пакеты. В свободное от работы время добровольцы принимали участие в морских прогулках на парусных и моторных лодках, экскурсиях, просмотре фильмов на проекторе, проводили мастер-классы и лекции, а также музицировали под волынку и гитару у ночного костра.

Фотографии предоставлены организаторами проекта «Остров мечты»

Пятый природоохранный лагерь и экологическая экспедиция ПОВС организованы в рамках проекта «Остров мечты» также при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, ГК «Владстройзаказчик», ГК «Славда», ООО «Ратимир», ОАО «Владхлеб», дискаунтера упаковки «Суперпак», компании по утилизации опасных отходов «Эко-Стар Технолоджи», Приморского ЭМ-Центра, ООО «ПримТехнополис», утилизирующей компании «Гранула», союза благотворителей и социальных организаций Приморского края «Во имя добра».