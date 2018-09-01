Ещё
В Подмосковье стартует пилотный проект по раздельному сбору отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье стартует пилотный проект по раздельному сбору отходов 

РИАМО + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИАМО
Пилотный проект по раздельному сбору отходов запускают в Подмосковье в субботу, в нем принимают участие пять городов — Наро-Фоминск, Зарайск, Волоколамск, Руза и Серебряные Пруды, говорится в сообщении группы компаний «РТ-Инвест».
«В субботу компания УК «Региональный оператор» (входит в группу «РТ-Инвест») запускает систему по раздельному сбору отходов в пяти городах Подмосковья. Первыми площадками для пилотного проекта выбраны Наро-Фоминск, Зарайск, Волоколамск, Руза и Серебряные Пруды. Система предусматривает разделение отходов на два вида: «чистые» (бумага, пластик, стекло, металл) и «грязные» (пищевые, растительные, загрязненные отходы, средства личной гигиены)», — отмечается в сообщении.
Для раздельного сбора на всех городских контейнерных площадках установили баки синего и серого цветов. Кроме того, разные виды отходов теперь вывозят разные автомобили: «чистые» отходы забирает синий автомобиль, «грязные» — серый. Отходы отправляют на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.
Собранные отходы перерабатывают раздельно и извлекают максимально возможное количество полезных фракций. Из чистых отходов (а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов) будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» будет отобрана органика, ее переработают в компост.
С 1 января 2019 года, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», раздельный сбор отходов станет обязательным на всей территории России.
Группа компаний «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами на основе отечественных технологий и опыта ведущих стран мира, достигших наилучших экологических показателей.
РИАМО: последние новости
Природную зону «Долина реки Лутосни» поставили на кадастровый учет в Подмосковье Воробьев призвал застройщиков участвовать в акции «Наш лес. Посади свое дерево» Более 50 кубометров мусора вывезли из лесов Дмитровского округа во время субботников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал заявление после убийства Захарченко1392
«Курс к интеграции с Россией останется неизменным»123
Самолет с пассажирами загорелся в Сочи12
В ДНР подтвердили причастность Киева к убийству Захарченко393
Украина привела войска в боевую готовность110
Видео
00:36
Протесты против мигрантов охватили всю Германию
В мире
10:02
Секретный разговор: что Ельцин рассказал о Путине
Политика Статьи
01:08
Осень отменяется: в Москве будет жарко
Погода Статьи
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:44
Озвучены последние слова принцессы Дианы
Шоу-бизнес
05:05
Поклонская рассказала о своем медовом месяце
Общество
00:20
Электронная сигарета взорвалась в кармане американца
Происшествия
00:35
Тереза Мэй вновь пустилась в пляс
В мире Европа
01:29
На российском оборонном заводе прогремел взрыв
Криминал Происшествия
00:54
Для кандидатов в президенты Украины подготовили «виселицы»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение