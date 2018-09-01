В Подмосковье стартует пилотный проект по раздельному сбору отходов

Пилотный проект по раздельному сбору отходов запускают в Подмосковье в субботу, в нем принимают участие пять городов — Наро-Фоминск, Зарайск, Волоколамск, Руза и Серебряные Пруды, говорится в сообщении группы компаний «РТ-Инвест».

«В субботу компания УК «Региональный оператор» (входит в группу «РТ-Инвест») запускает систему по раздельному сбору отходов в пяти городах Подмосковья. Первыми площадками для пилотного проекта выбраны Наро-Фоминск, Зарайск, Волоколамск, Руза и Серебряные Пруды. Система предусматривает разделение отходов на два вида: «чистые» (бумага, пластик, стекло, металл) и «грязные» (пищевые, растительные, загрязненные отходы, средства личной гигиены)», — отмечается в сообщении.

Для раздельного сбора на всех городских контейнерных площадках установили баки синего и серого цветов. Кроме того, разные виды отходов теперь вывозят разные автомобили: «чистые» отходы забирает синий автомобиль, «грязные» — серый. Отходы отправляют на сортировочные пункты или на крупные перерабатывающие комплексы.

Собранные отходы перерабатывают раздельно и извлекают максимально возможное количество полезных фракций. Из чистых отходов (а это порядка 40% от поступающего объема твердых коммунальных отходов) будет извлечено и в дальнейшем использовано до 20% полезных фракций. Из «грязных» будет отобрана органика, ее переработают в компост.

С 1 января 2019 года, согласно федеральному закону «Об отходах производства и потребления», раздельный сбор отходов станет обязательным на всей территории России.

Группа компаний «РТ-Инвест» создана в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории Российской Федерации и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов. Компания работает над созданием в России комплексной системы обращения с отходами на основе отечественных технологий и опыта ведущих стран мира, достигших наилучших экологических показателей.