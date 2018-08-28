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ОНФ добился ликвидации 9351 свалки
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ОНФ добился ликвидации 9351 свалки 

Парламентская газета + ещё 2 28 августа 2018
Фото: Парламентская газета
Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) за 1,5 года работы портала «Интерактивная карта свалок» добились ликвидации более чем 9 тысяч свалок из 21 тысячи поступивших жалоб. Об этом сообщил координатор проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, сообщает пресс-служба ОНФ.
«Ещё 9042 заявки находятся в нашей совместной работе с органами власти, и надеемся, что в самое ближайшее время эти свалки также окажутся в числе ликвидированных», — отметил Миронов.
Лидерами по количеству обращений являются Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан, Самарская область, Томская область. Примерно половина проблем, указанных в обращениях жителей этих регионов, уже решены.
7 июня Президент России Владимир Путин заявил, что проблеме мусора уделяется всё больше внимания, и для того, чтобы серьёзно сократить потоки мусора, которые едут на полигоны, к 2020 году должны построить 200 заводов по утилизации отходов.
Он напомнил, что к накопившемуся с советских времён мусору ежегодно добавляется 70 миллионов тонн бытовых отходов.
Согласно экспертным оценкам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России насчитывается около 15 тысяч официальных свалок. Они занимают площадь, равную четырём миллионам гектаров, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов.
При этом на территории страны насчитывается 60 тысяч несанкционированных свалок. К 2024 году Правительство планирует очистить от них крупные города и увеличить штрафы за их организацию.
Бороться с отходами поможет также «мусорная реформа», реализация которой начнётся с 2019 года.
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