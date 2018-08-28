ОНФ добился ликвидации 9351 свалки

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) за 1,5 года работы портала «Интерактивная карта свалок» добились ликвидации более чем 9 тысяч свалок из 21 тысячи поступивших жалоб. Об этом сообщил координатор проекта «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, сообщает пресс-служба ОНФ.

«Ещё 9042 заявки находятся в нашей совместной работе с органами власти, и надеемся, что в самое ближайшее время эти свалки также окажутся в числе ликвидированных», — отметил Миронов.

7 июня Президент России Владимир Путин заявил, что проблеме мусора уделяется всё больше внимания, и для того, чтобы серьёзно сократить потоки мусора, которые едут на полигоны, к 2020 году должны построить 200 заводов по утилизации отходов.

Он напомнил, что к накопившемуся с советских времён мусору ежегодно добавляется 70 миллионов тонн бытовых отходов.

Согласно экспертным оценкам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека , в России насчитывается около 15 тысяч официальных свалок. Они занимают площадь, равную четырём миллионам гектаров, что сопоставимо с территорией Швейцарии и Нидерландов.

При этом на территории страны насчитывается 60 тысяч несанкционированных свалок. К 2024 году Правительство планирует очистить от них крупные города и увеличить штрафы за их организацию.

Бороться с отходами поможет также «мусорная реформа», реализация которой начнётся с 2019 года.